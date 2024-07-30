حرس الحدود: كل من ساهم في جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بعقوبة الفاعل

أكد حرس الحدود السعودي أنه يعاقب بعقوبة الفاعل كل من ساهم في جريمة الاتجار بالبشر.
وقال حرس الحدود: لا تتردد في الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالبشر.
وأضاف: يمكن الإبلاغ من خلال رقم 911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية ورقم 999 لجميع مناطق المملكة.
وتواصل الجهات المعنية بالمملكة جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المصادف اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024م, والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص، لزيادة الوعي بهذه الجريمة، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.
وتحرص القيادة الرشيدة –حفظها الله- على احترام الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن, حيث اتخذت المملكة العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءاً من سن التشريعات الصارمة وبذل كافة الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.