بحضور محافظ المويه.. افتتاح جمعية الخدمات الاجتماعية بنمران

يُذكر أن انطلاق أعمال جمعية الخدمات الاجتماعية؛ يأتي ضمن إطار التوجه الحكومي لزيادة عدد الجمعيات المشاركة في المجتمع في عدة مجالات وتحفيز المسؤولية بالتعاون مع كل القطاعات في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للمجتمع؛ وفقًا لمستهدفات رؤية السعوديـة 2030م.