بحضور محافظ المويه.. افتتاح جمعية الخدمات الاجتماعية بنمران

أقامت جمعية الخدمات الاجتماعية بنمران، الحفل الافتتاحي للجمعية، بحضور محافظ المويه محمـد بن ماضـي السبيعـي يوم أمس الثلاثاء في نمـران.
واستضافت الجمعية ممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، واستعرضت خلال حفل الافتتاح استراتيجيتها، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني، وتوقيع عدد من الشراكات الهادفة للتعاون والتطوير المشترك لخدمة الشبـاب والشابـات وتطويرهـم.
ومن المقرر أن تبدأ الجمعية في ممارسة أعمالها خلال الفترة القادمة؛ حيث تسعى إلى استحداث برامج تأهيلية وتدريبية وتعزيز مجتمـع "نمـران" للاستفادة من الفـرص ورفـع مشاركتهـم الفاعلة المجتمعية.
يُذكر أن انطلاق أعمال جمعية الخدمات الاجتماعية؛ يأتي ضمن إطار التوجه الحكومي لزيادة عدد الجمعيات المشاركة في المجتمع في عدة مجالات وتحفيز المسؤولية بالتعاون مع كل القطاعات في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للمجتمع؛ وفقًا لمستهدفات رؤية السعوديـة 2030م.