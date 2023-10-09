السعودية تُعزِّز التعاون مع تونس لخدمة ضيوف الرحمن من خلال "منصة نسك"

اختتم وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، زيارته الرسمية إلى جمهورية تونس، يرافقه عدد من المسؤولين من الهيئة السعودية للسياحة، بمعية أكثر من 300 شريك من القطاع الخاص؛ بهدف تسليط الضوء على مبادرة منصة نسك الرائدة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين، والاجتماع بعدد من المسؤولين لمناقشة إجراءات قدوم معتمري تونس، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقًا لمستهدفات "رؤية السعودية 2030".
وتم خلال الزيارة تسليط الضوء على فرص التعاون والتواصل بين الشركات الرائدة في السفر والعمرة من كلا البلدين؛ بهدف تعزيز تجربة ضيوف الرحمن القادمين من تونس، وتيسير إقامتهم لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.
وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق طموحات المعتمرين والزائرين التونسيين، وتوفير رحلة مريحة وغنية وذات قيمة لهم.
كما تم تنظيم معرض "نسك" الذي سلط الضوء على سلسلة التسهيلات التي أحدثتها رؤية السعودية 2030 في رحلة ضيوف الرحمن، والتطورات في الخدمات المقدمة لضمان رحلة أكثر راحة وطمأنينة.
وخلال المناسبة صرح فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة المشرف العام على "نسك"، قائلاً: "تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في خدمة ضيوف الرحمن عبر هذه الجولات التعريفية المهمة، التي تمد جسور التواصل، وتفتح آفاق التعاون في سبيل إثراء رحلة المعتمرين والزوار، واستعراض ما تقدمه المنصة الحكومية الموحدة (نسك) من معلومات ثرية وخدمات مبتكرة وتسهيلات غير مسبوقة، إضافة إلى تسليط الأضواء على الفرص ودعم القطاع الخاص في البلدين لتمكينهم من خدمة ضيوف الرحمن".
وأضاف المشرف العام: "نحن سعداء بما تحقق في هذه الجولة من تواصل بنّاء بين المسؤولين والقطاع الخاص من البلدين، والنجاحات اللافتة والتفاعل غير المسبوق مع الأجنحة التفاعلية، إضافة لافتتاح مكتب "تأشير" لتسهيل الحصول على التأشيرات، وتوفير زخم من المعلومات والخدمات للمعتمرين والزائرين من جمهورية تونس".
كما لاقت الأجنحة التفاعلية لمنصة "نسك"، التي أُقيمت في أحد الأسواق الشهيرة في الجمهورية التونسية، إقبالاً كبيرًا وحضورًا لافتًا من الزائرين؛ إذ قدمت الأجنحة قصصًا من السيرة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي عبر تجربة الواقع الافتراضي، حصدت تفاعلاً كبيرًا من الشعب التونسي الشقيق؛ إذ اصطفت أعداد كبيرة أمام الأجنحة لتجربة الواقع الافتراضي، والتعرف إلى عروض وخدمات المنصة المتنوعة.
ويمكن للراغبين في القدوم لأداء العمرة زيارة المنصة الموحدة لإصدار التأشيرات "visa.mofa.gov.sa"؛ لمعرفة النوع المناسب من التأشيرة بعد إدخال المعلومات الأساسية.
كما يمكن أيضًا الاطلاع على معلومات وخدمات وبرامج وباقات تقدمها "نسك" من خلال موقعها الرسمي www.nusuk.sa.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت المنصة السعودية الجديدة "نسك"، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة؛ بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات وصولهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم. وهي واحدة من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.