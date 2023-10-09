السعودية تُعزِّز التعاون مع تونس لخدمة ضيوف الرحمن من خلال "منصة نسك"

كما لاقت الأجنحة التفاعلية لمنصة "نسك"، التي أُقيمت في أحد الأسواق الشهيرة في الجمهورية التونسية، إقبالاً كبيرًا وحضورًا لافتًا من الزائرين؛ إذ قدمت الأجنحة قصصًا من السيرة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي عبر تجربة الواقع الافتراضي، حصدت تفاعلاً كبيرًا من الشعب التونسي الشقيق؛ إذ اصطفت أعداد كبيرة أمام الأجنحة لتجربة الواقع الافتراضي، والتعرف إلى عروض وخدمات المنصة المتنوعة.