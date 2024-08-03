"الصحة": أكثر من 16 مليون فحص مسحي لفيروس الكبد "ج" ونسبة الشفاء 95%

أوضحت وزارة الصحة أن البرنامج الوطني لإزالة فيروس الكبد (ج)؛ يأتي حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.
وعرّفت الوزارة بجهود المملكة في التصدّي للفيروس، بإجراء أكثر من 16 مليون فحص مسحي للفيروس من 2018 حتى الآن.
وأضافت الوزارة، أن العلاج حقّق خلال هذه الفترة نسبة شفاء تام بلغت 95%.
ولفتت إلى أن البرامج التي وضعتها لمنع الإصابة، تشمل: برنامج منع الإصابات المرتبطة بالإبر والأدوات الحادة، وبرنامج منع العدوى المنقولة في مراكز غسيل الكلى، وبرنامج فحص ما قبل الزواج، وفحص الوافدين للعمل.