"خبراني": المملكة تحرص على جلب الاستثمارات لذوي الإعاقة لتمكينهم ومعرفة احتياجاتهم

أكّد مسؤول العلاقات العامة في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خالد خبراني، أن المملكة تحرص على جلب الاستثمارات لذوي الإعاقة لتمكينهم وتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه.
وأضاف خبراني، أن الهدف من إقامة المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي امتداداً لحرص المملكة على جلب الاستثمارات والأمور المتعلقة بهذه الفئة، ومعرفة المستثمرين باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استعراض التجارب العالمية في مجال تأهيلهم.
ولفت خبراني، إلى أن البيئة المكانية لها أجهزة أيضاً سواء كانت عربات أو أجهزة طبية متعلقة بها، بينما التقنية تعنى بالأجهزة التي تسهّل الوصول للمحتوى الإلكتروني والأمور المتعلقة بالإعاقة.
وتابع في حديثه لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن عدد الجهات المشاركة في المعرض بلغ أكثر من 80 عارضاً ممثلة في جهات حكومية وخاصة وكذلك القطاع غير الربحي.