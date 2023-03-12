"خبراني": المملكة تحرص على جلب الاستثمارات لذوي الإعاقة لتمكينهم ومعرفة احتياجاتهم

ولفت خبراني، إلى أن البيئة المكانية لها أجهزة أيضاً سواء كانت عربات أو أجهزة طبية متعلقة بها، بينما التقنية تعنى بالأجهزة التي تسهّل الوصول للمحتوى الإلكتروني والأمور المتعلقة بالإعاقة.