"العقيل": درجات الحرارة بدأت بالانخفاض تدريجيًّا خاصة في هذه المناطق

ولفت "العقيل" إلى أن نسبة الرطوبة ستكون عالية على السواحل الغربية خلال هذا الشهر والشهر المقبل، خاصة سواحل منطقة مكة المكرمة والسواحل الجنوبية كلما اتجهنا شمالًا، واليوم تتراوح نِسَب الرطوبة ما بين 80 إلى 90% على طول الساحل الغربي.