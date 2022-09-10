"العقيل": درجات الحرارة بدأت بالانخفاض تدريجيًّا خاصة في هذه المناطق

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن درجات الحرارة -خاصة الصغرى- بدأت في الانخفاض تدريجيًّا في بعض مناطق المملكة.
وأضاف "العقيل" أن درجات الحرارة الصغرى اليوم في أبها وخميس مشيط، وصلت إلى 17 درجة مئوية، ورصدنا درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم على معظم المناطق الشمالية، فتراوحت ما بين 22 حتى 25 درجة مئوية.
وأوضح في مداخلة لبرنامج 120 على قناة "الإخبارية" أن درجات الحرارة قبل شهرٍ كانت أعلى من ذلك بكثير، وسندخل موسم الخريف فلكيًّا يوم 23 سبتمبر لتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.
ولفت "العقيل" إلى أن نسبة الرطوبة ستكون عالية على السواحل الغربية خلال هذا الشهر والشهر المقبل، خاصة سواحل منطقة مكة المكرمة والسواحل الجنوبية كلما اتجهنا شمالًا، واليوم تتراوح نِسَب الرطوبة ما بين 80 إلى 90% على طول الساحل الغربي.