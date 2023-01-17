"إتقان العقارية" تطلق الحملة التسويقية لبيع "قصر النخيل" الذي يمثل خيارات استثمارية متنوعة

تحت شعار "طيب الإقامة"، أطلقت "إتقان العقارية" اليوم الحملة التسويقية لبيع "قصر النخيل" الذي يتكون من قصر سكني على مساحة إجمالية تقدر بـ4.350 مترًا مربعًا على طريق تركي بن عبدالعزيز الثاني بحي النخيل بشمال مدينة الرياض أحد أهم الأحياء المميزة والهادئة والقريبة من المنشآت الحكومية المهمة والتجارية، وهو ما يجعله خيارًا استثنائيًا في العاصمة الرياض.
ويتميز "قصر النخيل" بجاهزيته للإفراغ المباشر؛ حيث يمتلك المنتج صكًا إلكترونيًا على ثماني قطع؛ اثنتان منهما تجاريتان والباقي سكنية، كما يُعتبر العقار أصلًا عقاريًا متميزًا من ثلاثة أدوار، ومساحته وقيمته تُشكّل فرصة استثمارية في أحد أهم الأحياء المستهدفة بالسكن والاستثمار التجاري في قلب الرياض النابض بالحركة التجارية والاستثمارية.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن (قصر النخيل) يمثل خيارات استثمارية متنوعة وذات عوائد يتكفل بمضاعفتها مرور الزمن؛ لما يؤهله في موقعه والمحيط المجاور له، حيث يمكن إنشاء مجموعة من فلل الدوبليكس الفاخرة المستمدة بتصاميمها المعمارية من الطراز الحديث الذي يتناغم مع التمدن والتطور العمراني الذي تشهده المنطقة كأفضل موقع استثماري في قلب العاصمة.
وأضافت: ومما يميز (قصر النخيل) خصوصية المكان على مساحات خضراء ومسابح ومواقف خاصة لكل مالك، كذلك توفر أماكن ترفيهية ومرافق رياضية ومراكز للياقة، إلى جانب موقعه الذي يقترب من الأماكن الحيوية في الشمال والوسط؛ فهو على بُعد مسافة قصيرة من مركز الملك عبدالله المالي والرياض بارك وجامعة الملك سعود والمراكز التجارية والعامة.
ودعت "إتقان العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء لـ"قصر النخيل" للتواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، "0500106030"، أو الجوال "0539647777".