"إتقان العقارية" تطلق الحملة التسويقية لبيع "قصر النخيل" الذي يمثل خيارات استثمارية متنوعة

تحت شعار "طيب الإقامة"، أطلقت "إتقان العقارية" اليوم الحملة التسويقية لبيع "قصر النخيل" الذي يتكون من قصر سكني على مساحة إجمالية تقدر بـ4.350 مترًا مربعًا على طريق تركي بن عبدالعزيز الثاني بحي النخيل بشمال مدينة الرياض أحد أهم الأحياء المميزة والهادئة والقريبة من المنشآت الحكومية المهمة والتجارية، وهو ما يجعله خيارًا استثنائيًا في العاصمة الرياض.