بين 46 و15 مئوية.. تعرَّف على أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 46 مئوية فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: مكة المكرّمة 46 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والأحساء 43 درجة، والدمام وبريدة والصمان والتنهات ووادي الدواسر وينبع والعلا وحفر الباطن والخرج والدهناء 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 مئوية، تليها أبها 17 درجة، ثم الباحة 18 مئوية، والقريات 19 درجة، وطريف 20 مئوية.
وسجّلت القنفذة وينبع والوجه والدمام وجازان والسودة أعلى نسبة رطوبة 85% و80%.