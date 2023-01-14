أفضل الأوقات لزيارة جدة والدمام.. "مقارنة الشتاء والصيف" يعقدها "المسند"

وأردف: "يتشابهان ـ تقريباً ـ في فصلي الربيع والخريف، هذا على وجه العموم، والتفاصيل على النحو الآتي: في أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس وأبريل تكون الدمام أبرد من جدة، وفي مايو، يونيو، يوليو، أغسطس وسبتمبر تكون جدة أقل حرارة من الدمام، وبصفة عامة درجات الحرارة المتجمعة (التراكمية) لأيام السنة (365 يوماً) في جدة أكثر من الدمام".