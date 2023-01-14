أفضل الأوقات لزيارة جدة والدمام.. "مقارنة الشتاء والصيف" يعقدها "المسند"
قدّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أطروحتين عن أسباب دفء جدة مقارنة بالدمام في فصل الشتاء وبرودتها عنها صيفاً، وأفضل الأوقات لزيارة الساحلين الشرقي والغربي "الدمام وجدة"، مستعرضاً أوجه التشابه والاختلاف الجوية بين المدينتين في مقارنة نوعية.
وتفصيلاً، طرح "المسند" تساؤلاً، عبر حسابه على "تويتر"، يقول فيه: "لماذا جدة في فصل الشتاء أدفأ من الدمام وكلتاهما مدينتان ساحليتان؟"، ثم قدم جزءاً من الإجابة، قائلاً: "لكون الدمام أقرب من جدة إلى مصادر الكتل الهوائية الشمالية الباردة".
وأضاف: "من جهة أخرى: عدم وجود حواجز جبلية كجبال الحجاز تمنع الكتلة الباردة من الوصول إلى هدفها، والمقارنة تلك تنسحب بالضرورة على كامل الساحلين الشرقي والغربي على وجه التقريب".
وتابع: "بينما في فصل الصيف تكون درجة الحرارة في جدة أقل من الدمام بنحو 2 - 5 درجات، والسبب في ذلك أن حوض الخليج العربي يتأثر برياح البوارح الشمالية الشرقية والشمالية الحارة والجافة من جرّاء تموضع منخفض الهند الموسمي في المنطقة، ثم من الأسباب "ضحالة الخليج العربي مقارنة بالبحر الأحمر".
وأردف: "يتشابهان ـ تقريباً ـ في فصلي الربيع والخريف، هذا على وجه العموم، والتفاصيل على النحو الآتي: في أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس وأبريل تكون الدمام أبرد من جدة، وفي مايو، يونيو، يوليو، أغسطس وسبتمبر تكون جدة أقل حرارة من الدمام، وبصفة عامة درجات الحرارة المتجمعة (التراكمية) لأيام السنة (365 يوماً) في جدة أكثر من الدمام".
وعن أفضل الأوقات لزيارة الساحل الشرقي (الدمام) والساحل الغربي (جدة)، قال "المسند": "الجواب: أفضل وقت لزيارة جدة ـحرارياًـ من شهر ديسمبر حتى شهر مارس، وأسوأ شهر في سبتمبر، في حين أفضل وقت لزيارة الدمام ـ طقسياًـ من شهر نوفمبر حتى شهر أبريل، وأسوأ شهر في أغسطس.
واختتم يقول: "بصفة عامة الرطوبة النسبية في جدة أعظم من الدمام، خاصة في فصل الصيف، ومتوسط ارتفاع جدة نحو 22م، بينما في الدمام 7م.. هذا والله أعلم".