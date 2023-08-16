أمطار غزيرة.. رفع درجة الإنذار للأحمر في جازان وعسير ومكة المكرّمة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: جازان وعسير ومكة المكرّمة؛ متوقعاً هطول أمطار غزيرة.
وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار الأحمر، من الساعة 12 ظهراً إلى 9 مساءً.
وتوقّع أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياحٍ نشطة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول.
وتشمل الحالة في جازان كلاً من: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وفي عسير "النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل"، والطائف بمكة المكرّمة.