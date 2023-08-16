أمطار غزيرة.. رفع درجة الإنذار للأحمر في جازان وعسير ومكة المكرّمة

وتوقّع أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياحٍ نشطة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول.