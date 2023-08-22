"التجارة" تستعرض كيفية إعداد وإيداع القوائم المالية لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة

أوضحت وزارة التجارة أن إعداد القوائم المالية لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة يتم عن طريق الشركاء المتضامنين أو مدير الشركة، وفق ما يتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة، أو في عقد مستقل.
وذكرت الوزارة أنه يتوجب إيداع القوائم المالية لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وتقرير مراجع الحسابات "إن وجد" وفقاً لما تحدده اللوائح، خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وأكدت "التجارة" أهمية مبادرة الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونياً عبر منصة "قوائم"، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.