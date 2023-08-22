"التجارة" تستعرض كيفية إعداد وإيداع القوائم المالية لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة

أوضحت وزارة التجارة أن إعداد القوائم المالية لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة يتم عن طريق الشركاء المتضامنين أو مدير الشركة، وفق ما يتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة، أو في عقد مستقل.