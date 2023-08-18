جامعة أم القرى لطلابها: غداً آخر موعد لاستعادة المبلغ المدفوع للسنة التأهيلية

أكّدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى، أنه يجب على الطلبة المستجدين الراغبين في إلغاء قبولهم ببرامج البكالوريوس لعام 1445هـ، المبادرة بإلغاء ترشيح القبول عبر بوابة القبول الموحد "تميز" قبل نهاية يوم السبت الموافق 3 / 2 / 1445هـ، وذلك للدخول في المنافسة على فرص القبول المتاحة في العام الدراسي المقبل 1446هـ، بحسب النسب الموزونة وتحقيق شروط وضوابط القبول.
وأوضحت عمادة القبول، أن آخر موعد لاسترداد كامل الرسوم الدراسية للطلبة الراغبين في إلغاء قبولهم ببرامج السنة التأهيلية والبرامج التأهيلية لمتجاوزي العمر للعام الجامعي 1445هـ، يوم السبت 1445/02/03 الساعة 11:59 مساءً.