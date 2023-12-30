انتبه من الانزلاق.. هطولات تتواصل بـ7 مناطق والأمطار تتّجه للدمام والخبر والظهران

وتشمل الأمطارُ أجزاءَ من القصيم، بما فيها بريدة، وأجزاء من حائل، وأجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة تضمّ الباحة وأبها، وأجزاء من المنطقة الشرقية تشمل: حفر الباطن، وأجزاء محدودة من منطقة مكة المكرمة، تترافق بأمطار تكون غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحيانًا.