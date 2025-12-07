المسند: انتهاء الوسم بلا أمطار لا يعني نهاية الموسم.. والمربعانية والشبط والعقارب ما زالت تمنح الأرض زينتها

وفي ما يتعلق بالكمأة (الفقع)، أوضح المسند أن ظهورها مرتبط أساسًا بالأمطار الوسمية، إلا أن الظروف المناخية المناسبة لطلوعها قد تمتد حتى منتصف المربعانية تقريبًا، خاصة إذا كانت أجواء المربعانية معتدلة أو دافئة.