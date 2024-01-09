"خمور وطلق ناري وترديد الشهادة".. والد المغدور "السبيعي" يكشف تفاصيل قتل ابنه بيد مخالفيْن

وأصدرت الجهات الأمنية بيانًا حول الحادثة جاء فيه: "صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إلحاقًا للبيان السابق عن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان في محافظة جدة، نتج عنه وفاته؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما؛ حيث تم القبض عليهما، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".