سدايا تنظم ورشة عمل لبحث أخلاقيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع عدد من الجهات الحكومية

وشددت الورشة على أهمية تعزيز الحوكمة الفعالة للبيانات والأنظمة التقنية لدى الجهات، وذلك من خلال تعزيز الجهود بين "سدايا" والجهات الحكومية لمواكبة جميع التطورات العالمية في هذا المجال، ودعم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في ما يتعلق بتطوير اقتصاد رقمي مستدام ومعزز بأحدث الحلول التقنية، وتطوير القدرات البشرية لتحقيق تنمية مستدامة ومسؤولة في المجال التقني.