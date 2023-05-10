ضمن 3 مناطق.. المملكة تشهد أول منطقة ترفيهية متخصصة في ألعاب التشويق بالرياض

تشهد المملكة تطوير وتشغيل ثلاث مناطق ترفيهية من بينها أول منطقة ترفيهية متخصصة في ألعاب التشويق والمغامرة، والتي ستوفر تجارب حماسية مشوقة تناسب جميع الأعمار، وذلك وفقًا لما أعلنته "سڤن" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وجاءت هذه الخطوة، عقب الاتفاقية الثانية التي وقّعتها "سڤن" مع Hasbr، Inc، لإدخال العلامة "Transformers" إلى وجهتها الترفيهية في المملكة.
وتستهدف أيضًا تطوير وتشغيل أول مناطق ترفيهية لعلامة (PLAY-DOH) في العالم، بموجب هذه الاتفاقية التي أعلن عنها سابقاً بين الطرفين، وذلك إضافة إلى تعاقدها مع AOA المتخصصة في مجال تصميم وإنتاج التجارب الترفيهية، لتطوير المنطقة الترفيهية المشار إليها.
ومن المنتظر أن توجد المنطقة الترفيهية في وجهة "سڤن" في حي الحمراء بمدينة الرياض، والتي يتم إنشاؤها بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، حيث ستتفرد بتجارب ألعاب الركوب الحماسية التي تضمن للزوار العبور إلى عالم مليء بالتشويق والمغامرة.
ومن أجل منحهم تجربة متكاملة؛ ستتضمن المناطق الترفيهية على متاجر تجزئة مخصصة، تتيح للزوار تسوق المنتجات الحصرية الخاصة بالعلامة التجارية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي التي صممت بطابع العلامة التجارية، بالإضافة إلى افتتاح منطقتين إضافيتين في وجهاتها الترفيهية الأخرى.
وتعليقًا على ذلك، قال عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة "سڤن": "يسعدنا أن نجدد شراكتنا مع Hasbro لإنشاء أول منطقة ترفيهية مستوحاة من علامتها التجارية الشهيرة Transformers في المملكة العربية السعودية. وسنواصل ترسيخ مكانتنا بكوننا إحدى المحركات الوطنية لقطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، وتعزيز منظومتها الترفيهية من خلال إبرام شراكات استراتيجية تهدف إلى جلب مجموعة واسعة من معالم الجذب المميزة إلى المملكة لإثراء حياة مواطنيها وسكانها".
وفي سياق متصل، عقّب مات برولكس، نائب الرئيس لقطاع مفاهيم ومناطق الترفيه لدى Hasbro، Inc بالقول: "تعد هذه الشراكة مع "سڤن" فرصة مثالية تتيح لنا تقديم المزيد من التجارب الاستثنائية لعشاق علامات Transformers وPLAY-DOH.
وأضاف: "نحن على ثقة بقدرة مناطق الجذب الجديدة على إسعاد الزوار وخاصة المعجبين، ومنحهم ذكريات لا تنسى، ورسم ملايين الابتسامات على محياهم طوال السنوات القادمة".