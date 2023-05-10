ضمن 3 مناطق.. المملكة تشهد أول منطقة ترفيهية متخصصة في ألعاب التشويق بالرياض

وتعليقًا على ذلك، قال عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة "سڤن": "يسعدنا أن نجدد شراكتنا مع Hasbro لإنشاء أول منطقة ترفيهية مستوحاة من علامتها التجارية الشهيرة Transformers في المملكة العربية السعودية. وسنواصل ترسيخ مكانتنا بكوننا إحدى المحركات الوطنية لقطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، وتعزيز منظومتها الترفيهية من خلال إبرام شراكات استراتيجية تهدف إلى جلب مجموعة واسعة من معالم الجذب المميزة إلى المملكة لإثراء حياة مواطنيها وسكانها".