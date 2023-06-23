هنا يستشعر ضيوف الرحمن عُمق رحلتهم الإيمانية.. 200 نقطة اتصال في طريقهم لأرض الحرمين

وتتضمّن مجموعة من المبادرات والمشروعات تشمل: مشروع إنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات الحرمين الشريفين، الذي تنفّذه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير خدمات الرعاية اللازمة لأطفال عائلات ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم وتقديم خدمات تفاعلية إثرائية، ومشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة بالحرمين الشريفين، الذي يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين من خلال ترجمة الخطب والدروس العلمية والتوجيهات والإرشادات بعشر لغات، ومشروع مراكز الخدمات الشاملة بساحات المسجد النبوي، في نقطة واحدة تجمع خدمات ضيوف الرحمن كافة، ومشروع توفير أجهزة الروبوتات الذكية لإثراء تجربة قاصدي المسجد الحرام، الساعي إلى توظيف تقنية الروبوتات لإثراء تجربة الزوار بالرد على الاستفسارات وتقديم خدمات التعقيم والنظافة، ومشروع تظليل سطح المسجد النبوي، ومشروع أنسنة الطرق بالمنطقة المركزية المؤدية إلى المسجد النبوي بتخصيص مسارات للمشاة وذوي الإعاقة وإضفاء الطابع الجمالي للمنطقة المركزية، ومبادرة التأمين الصحي الشامل لضيوف الرحمن التي تشرف عليها وزارة الصحة، إضافة إلى مبادرة تطوير إدارة الحشود لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم ورفع مستوى السلامة والتقليل من أخطار التكتلات البشرية ورفع سلاسة حركة الحشود بما يتماشى مع الممارسات العالمية، ومبادرة إنشاء وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة وتعزيز سلامة وأمن الحجاج والمعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام.