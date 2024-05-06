قسورة العقارية: 28% عوائد ربحية للربع الأول

أعلنت شركة قسورة العقارية، المختصة في مجال الفندقة السحابية، عن تحقيق عوائد بنسبة 28% لمستثمريها خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرةً إلى فخرها بثقة مستثمريها الذين أعادوا الاستثمار في الشركة، حيث أسهموا في تغطية نحو 80% من المشاريع المطروحة خلال الربع الأول من هذا العام.
وقد قامت الشركة بتوزيع الأرباح قبل الموعد المحدد بـ 20 يومًا لتزامنه مع عيد الفطر المبارك، في خطوة تعكس الحرص على مشاركة نجاحاتها مع شركائها في أوقات متميزة.
وتملك الشركة محفظة عقارية متسارعة النمو، حيث أفادت في بيانها اليوم عن خططها للتوسع عن طريق طرح مشروعين جديدين خلال الربع الحالي، مستفيدةً من استراتيجيات تعظيم العائد التي تعتمدها في إدارة الفنادق السحابية.
ونجحت الشركة من خلال تجربتها في الفندقة السحابية بزيادة عدد الضيوف وتحسين معدلات الإشغال للوحدات العقارية مع تقليل التكاليف الثابتة كأجور الموظفين والصيانة الدورية؛ لتحقيق أقصى عائد ممكن من الاستثمارات، ووصل عدد الحصص المباعة للمستثمرين في مشروعات الشركة إلى 131 حصة.
يُذكر أن قسورة العقارية شركة سعودية مركزها الرئيسي في مدينة الرياض وتعمل في 4 دول حول العالم.