قسورة العقارية: 28% عوائد ربحية للربع الأول

أعلنت شركة قسورة العقارية، المختصة في مجال الفندقة السحابية، عن تحقيق عوائد بنسبة 28% لمستثمريها خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرةً إلى فخرها بثقة مستثمريها الذين أعادوا الاستثمار في الشركة، حيث أسهموا في تغطية نحو 80% من المشاريع المطروحة خلال الربع الأول من هذا العام.