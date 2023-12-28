"أمانة الطائف" تطوّر البيئة الاستثمارية وتسجل نموًّا في الإيرادات المباشرة في 2023

وقدّمت أمانةُ الطائف خلال الفترة الماضية، حزمةً عريضة من الفرص الاستثمارية النوعية الواعدة في شتى المجالات الخدمية، كإنشاء المستشفيات ورياض الأطفال والحدائق العامة، ومشاريع استثمارية داعمة للسياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والإسكان والرياضة، بما يحقّق مستهدفات الرؤية الطموحة، وتمّ وضع العديد من الأُطر والأنظمة لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحمد الله.