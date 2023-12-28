"أمانة الطائف" تطوّر البيئة الاستثمارية وتسجل نموًّا في الإيرادات المباشرة في 2023

سجّلت أمانةُ الطائف خلال عام 2023م نموًّا في إيرادات القطاع البلدي، وذلك بعد أن عملت على تنمية الإيرادات المباشرة، ورفع نسبة مساهمته في تغطية النفقات؛ سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترافق ذلك مع تحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان.
وأكّدت أمانةُ الطائف أهميةَ العمل على تنمية الإيرادات من خلال التركيز على رفع العائد على العقارات البلدية، وتنمية الاستثمارات، ودعم طرح وتسويق الفرص عن طريق المنصة الإلكترونية "فرص"، مشيرةً إلى ضرورة تحقيق الاستدامة المالية، وضمان تناسب إيرادات الرسوم والغرامات مع تكلفة الخدمات، ومواصلة خصخصة الخدمات البلدية، وزيادة وتنمية إيرادات الاستثمار، وزيادة كفاءة النفقات الرأسمالية والتشغيلية.
وقد نمت الإيرادات الاستثمارية باضطراد خلال الفترة الماضية في ظلّ توفر الإمكانات الجاذبة ومقومات نجاح الاستثمار البلدي في الطائف، وجذب المزيد من رجال الأعمال؛ ممّا يعكس ثقةَ المستثمرين، ويعزّز من قدرة الأمانة على توفير المزيد من الخيارات الاستثمارية أمام القطاع الخاص، الذي بات أكثر فاعلية وإسهامًا في تطوير الخدمات البلدية، وتنامت منظومة الاستثمارات البلدية بعد فتح باب الاستثمار والتأجير المؤقت للمواقع.
وكان أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أصدر، مؤخرًا، قرارًا بربط مركز التميز ودعم المستثمرين به شخصيًّا، وتعديل المسمى إلى "مركز خدمات المستثمرين والمطورين"؛ سعيًا إلى تطوير العمل البلدي، وتحقيق التوجهات الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في دعم تنمية الاستثمارات البلدية وتطويرها؛ لتكون قيمة مضافة لهذه المدينة.
ويضطلع المركز بخدمات المستثمرين، وكذلك ما بعد الاستثمار، وإنهاء إجراءات استخراج التصاريح اللازمة، وتحقيق التكامل مع باقي الجهات المختصّة لخدمة المستثمرين من صناديق دعم وتذليل العقبات إن وجدت، وخلافه، كما يهتمّ بعلاقات وخدمة المستثمرين، وتوفير معلومات متعلّقة بالاستثمار، ومتابعة اعتماد المخططات، والتسويق للفرص الاستثمارية، وتسريع ومتابعة أعمال المستثمرين، وتعزيز الخدمات الاستثمارية كافة.
وساهمت الأمانة بتنويع خارطة الفرص الاستثمارية البلدية النوعية والإبداعية لتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع جهود دعم الخدمات للأهالي والزوار والسياح، وتحسين خدمات الأمانة المقدمة لرواد ورجال الأعمال وتسهيل الإجراءات، مع إعادة صياغة هذه العلاقة مع القطاع الخاص وفق أسس واضحة وشفافة، وتوفير المعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات؛ لتنشيط الحركة الاقتصادية في الطائف، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة.
وقدّمت أمانةُ الطائف خلال الفترة الماضية، حزمةً عريضة من الفرص الاستثمارية النوعية الواعدة في شتى المجالات الخدمية، كإنشاء المستشفيات ورياض الأطفال والحدائق العامة، ومشاريع استثمارية داعمة للسياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والإسكان والرياضة، بما يحقّق مستهدفات الرؤية الطموحة، وتمّ وضع العديد من الأُطر والأنظمة لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحمد الله.