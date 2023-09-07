3 آلاف طالب يستفيد.. تدريس "اللغة الصينية" في 50 مدرسة ثانوية بالطائف

يُذكر أن البرنامج ارتبط بحوافز متعددة للطلاب والطالبات على مستوى المدرسة، والإدارة، والوزارة؛ منها: احتساب مشاركة الطلبة في حصص الإتقان الإثرائية في دعم تعلم زملائهم داخل الصف من الأعمال التطوعية؛ فيما يحصل الطالب الذي يُنهي البرنامج بنجاح وبشكل كامل، على 10 ساعات عمل تطوعية تُرصَد له ضمن الأعمال التطوعية التعاونية والتعلم الذاتي، إضافة إلى تكريم أفضل 5 طلاب في إدارات التعليم، وكذلك الرفع بأفضل (32) طالبًا وطالبة؛ لتكريمهم على مستوى الوزارة، وإلحاقهم ببرامج أو رحلات معرفية تربوية مناسبة.