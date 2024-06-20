الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة 49 مئوية.. و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وتوقع المركز أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المركز أن الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجة حرارة 49 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: حفر الباطن والصمان 48 وكل من: المدينة المنورة والخرج ورفحاء والدهناء 47 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 22 درجة.