التاريخ يواصل تسجيل دور المملكة.. جهود دبلوماسية سعودية حثيثة لوقف نزيف غزة

ومن هنا تحركت المملكة، انطلاقًا من مكانتها، ويواصل التاريخ تسجيل مواقفها الثابتة إنسانيًّا ودبلوماسيًّا؛ فمع هذه الحرب كثفت السعودية جهودها للتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لتنسيق العمل الدولي المشترك لإيجاد الحلول ونزع فتيل التوتر بغزة ومحيطها، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يجنّب المنطقة المزيد من العنف ويسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.