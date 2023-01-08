"المغامسي": لا يشترط المحرم للمرأة في الحج والعمرة لوجود الأمن

وبين المغامسي أنه يرى جواز أن تحج المرأة أو تعتمر من غير محرم، مستشهداً بحديث عدي بن حاتم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي رضي الله عنه "لئن طالت بك حياة لترينّ الظعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي الكعبة وتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله"، قال عدي فرأيت ذلك .