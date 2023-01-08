"المغامسي": لا يشترط المحرم للمرأة في الحج والعمرة لوجود الأمن
أكد الشيخ صالح المغامسي أن الخلاف في مسألة اشتراط المحرم في الحج والعمرة مسألة تكلم فيها العلماء قديماً، وقال إن العلامة المالكي الباجي قال: "إن القوافل الكبيرة لا تحتاج فيها المرأة إلى محرم".
وبين المغامسي أنه يرى جواز أن تحج المرأة أو تعتمر من غير محرم، مستشهداً بحديث عدي بن حاتم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي رضي الله عنه "لئن طالت بك حياة لترينّ الظعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي الكعبة وتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله"، قال عدي فرأيت ذلك .
وبين الشيخ المغامسي أن هذا دليلًا واضحًا على عدم اشتراط المحرم في الحج والعمرة لوجود الأمن، وقال إن الحديث ليس مجرد خبر لكنه خبر مقترن بظهور علو الإسلام وانتشار الأمن، وأنه سيشيع في الناس.
وذكر الشيخ صالح أن المرأة في الطائرة أو القطار وما شابهها في أمن شديد ظاهر، وأنّ المكابرة في نفي ذلك ليست محمودة، جاء ذلك في أولى حلقات برنامج قبل الغروب، والذي يبث عبر شركة شبكة الصوت للإنتاج المرئي والمسوع "مايكس"، والذي يقدمه الإعلامي جابر العبيد .
وقد جاء اللقاء الذي سجل قبل أكثر من شهر في مدينة الرياض حافلاً بمواضيع متفرقة، كالحديث عن النشأة الأولى ومحبة يعقوب لابنيه يوسف وبنيامين، ومحبة الرسول عليه السلام لعمه حمزة.
وذكر المغامسي خلال اللقاء أنّ فضل خديجة رضي الله عنها في كونها كانت أعظم نصير لرسول الله عليه السلام عند مبعثه، وفضل فاطمة رضي الله عنها لأن فيها أمشاجاً من رسول الله عليه السلام، وفضل عائشة رضي الله عنها يتمثل في أنها نشرت علم النبي صلى الله عليه وسلم وسننه بعد وفاته .
وفي ختام اللقاء أجاب الشيخ عن سؤالين فقهيين، الأول عن حكم قضاء الدين عن الميت، والثاني عن سفر المرأة بغير محرم.
يذكر أن برنامج قبل الغروب برنامج نصف شهري.