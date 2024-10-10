إمارة الرياض تصادر قرابة 1200 رتبة وشعارات عسكرية وتغلق 3 محالّ مخالفة

يذكر أن الجولة التفتيشية نُفّذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.

