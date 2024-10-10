إمارة الرياض تصادر قرابة 1200 رتبة وشعارات عسكرية وتغلق 3 محالّ مخالفة

صادرت اللجنةُ الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، اليوم؛ قرابةَ 1200 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق ثلاثة محالّ مخالفة تعمل في خياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفّذها اللجنة الأمنية بشكل مستمرّ بناءً على توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الجولة التفتيشية نُفّذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.