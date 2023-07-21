"العقار" تبدأ الرقابة وتدعو الوسطاء ومقدمي الخدمات إلى الامتثال وتجنّب المخالفات

ويندرج ضمن مخالفات النظام الممارسات التالية: عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية، عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم، إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة، القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام، عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط، عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، ومن تخوله، احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه، تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها، عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم، عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار، تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.