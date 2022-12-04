عملية منظار متقدمة بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي تُنقذ ثمانينية من ورم ضخم

تمكّن فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي من إنهاء معاناة سيدة ثمانينية، بعد إجراء عملية منظار ناجحة لاستئصال ورم ضخم بوزن "5" كيلوجرامات وطول "30" سم، تَسبب في حزمة من الأعراض الحادة.
وقال د.هيثم بن مجدي فلمبان استشاري الأورام النسائية وجراحة المناظير والروبوت: راجعت المريضة المستشفى وهي تشتكي من انتفاخ البطن والشعور السريع بالشبع عند تناول الطعام، والإرهاق وألم في الظهر، وأُخضعت لفحوصات؛ أهمها التصوير بالأشعة فوق الصوتية "السونار"، الرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى تحاليل الدم المخبرية، فأظهرت النتائج وجود ورم ضخم طوله نحو "30" سم، فأخضع الفريق الطبي الحالة لدراسة متأنية؛ بغرض الوصول إلى خطة علاجية تُمكنه من استئصال الورم بشكل كامل ودون حدوث مضاعفات، وبموازاة ذلك تم تقييم حالتها من قِبَل فريق التخدير؛ للتأكد من أنها لائقة طبيًّا للعملية.. وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، خضعت المريضة لعملية منظار متقدمة، تم في الجزء الأول منها "شفط" نحو "6" لترات من السائل الذي حول المبيض بشق صغير جدًّا؛ وذلك لتصغير حجم الورم، ومن ثم تم استئصاله بشكل كامل، وقد مضت العملية -ولله الحمد- بصورة سلسلة ودون أي مضاعفات، كما أن شفط هذه الكمية الكبيرة من السائل سهلها كثيرًا، ومكّن الفريق الطبي من إجرائها عبر فتحات صغيرة لم تتجاوز الـ"1" سم، وبدأت حالة المريضة في التحسن بوتيرة سريعة، واختفت كل الأعراض التي كانت تعاني منها بعد العملية، وبيّن تحليل السائل فيما بعد أن الورم -ولله الحمد- حميد، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، بعد يومين أمضتها منومة قيد المراقبة ومحاطة بالعناية الطبية الحثيثة.
وأضاف د.فلمبان أن عمليات إزالة مثل هذه الأورم بالمناظير، تُعد من العمليات المتقدمة، وتتميز عن الجراحة التقليدية بالدقة العالية، وسهولة الإجراء الطبي على المريض، من حيث تقليل الألم والنزف، بالإضافة إلى سرعة التشافي والتأهيل.
يشار إلى أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي، حقق الكثير من الإنجازات الطبية اللافتة بفضل الكفاءات الطبية المميزة التي تعمل فيه، وتوفر أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية؛ إذ نجح في الحصول على العديد من الجوائز والشهادات والاعتمادات العالمية والمحلية، منها اعتماد اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.