عملية منظار متقدمة بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي تُنقذ ثمانينية من ورم ضخم

وقال د.هيثم بن مجدي فلمبان استشاري الأورام النسائية وجراحة المناظير والروبوت: راجعت المريضة المستشفى وهي تشتكي من انتفاخ البطن والشعور السريع بالشبع عند تناول الطعام، والإرهاق وألم في الظهر، وأُخضعت لفحوصات؛ أهمها التصوير بالأشعة فوق الصوتية "السونار"، الرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى تحاليل الدم المخبرية، فأظهرت النتائج وجود ورم ضخم طوله نحو "30" سم، فأخضع الفريق الطبي الحالة لدراسة متأنية؛ بغرض الوصول إلى خطة علاجية تُمكنه من استئصال الورم بشكل كامل ودون حدوث مضاعفات، وبموازاة ذلك تم تقييم حالتها من قِبَل فريق التخدير؛ للتأكد من أنها لائقة طبيًّا للعملية.. وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، خضعت المريضة لعملية منظار متقدمة، تم في الجزء الأول منها "شفط" نحو "6" لترات من السائل الذي حول المبيض بشق صغير جدًّا؛ وذلك لتصغير حجم الورم، ومن ثم تم استئصاله بشكل كامل، وقد مضت العملية -ولله الحمد- بصورة سلسلة ودون أي مضاعفات، كما أن شفط هذه الكمية الكبيرة من السائل سهلها كثيرًا، ومكّن الفريق الطبي من إجرائها عبر فتحات صغيرة لم تتجاوز الـ"1" سم، وبدأت حالة المريضة في التحسن بوتيرة سريعة، واختفت كل الأعراض التي كانت تعاني منها بعد العملية، وبيّن تحليل السائل فيما بعد أن الورم -ولله الحمد- حميد، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، بعد يومين أمضتها منومة قيد المراقبة ومحاطة بالعناية الطبية الحثيثة.