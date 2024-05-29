قسطرة الـ٤٥ دقيقة تنقذ حاجًّا بنغاليًّا من جلطة قلبية حادة بـ"طبية مكة"

نجح فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاج بنغالي في العقد السادس من العمر، بعد تعرضه لجلطة حادة في عضلة القلب.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض اشتكى من ألم شديد في الصدر، ناتج عن جلطة قلبية حادة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بناءً على حالة الطوارئ؛ حيث تم الاتصال بالخط الساخن لقسم القسطرة القلبية بمدينة الملك عبدالله الطبية.
وأضاف: تم نقل المريض بسرعة بواسطة الإسعاف، وتفعيل البروتوكول العلاجي على الفور بفضل الله، وخلال زمن قياسي لم يتجاوز 45 دقيقة، تم إجراء قسطرة لشرايين القلب وفتح الشريان الرئيسي ووضع دعامة علاجية.
وبيّن التجمع الصحي أن المريض يخضع للمراقبة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب، ويتمتع بصحة جيدة بفضل الله.
جدير بالذكر أن مركز صحة القلب بالمدينة الطبية يقوم بالعديد من العمليات النوعية والتخصصية، ويعتبر هذا النجاح الطبي إضافةً نوعية للخدمات الصحية المقدمة للحجاج، ويعكس الجاهزية العالية للمرافق الطبية في التعامل مع حالات الطوارئ بفعالية وسرعة وتكاملية بين مكونات التجمع الصحي.