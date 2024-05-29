قسطرة الـ٤٥ دقيقة تنقذ حاجًّا بنغاليًّا من جلطة قلبية حادة بـ"طبية مكة"

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض اشتكى من ألم شديد في الصدر، ناتج عن جلطة قلبية حادة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بناءً على حالة الطوارئ؛ حيث تم الاتصال بالخط الساخن لقسم القسطرة القلبية بمدينة الملك عبدالله الطبية.