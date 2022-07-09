وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك ويشيد بنجاحات موسم الحج

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حفظهما الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وما تحقق من نجاحات في أعمال وتنظيم الحج، سائلًا الله أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يستجيب دعاءهم، وأن يديم على القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأمنَ والأمان والتقدم والاستقرار والازدهار.
ونوه آل الشيخ إلى ما تحقّق من نجاح في أعمال وتنظيم حج هذا العام، والذي تم بفضل من الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي العهد الأمين حفظهما الله؛ ليتمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي تتشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية.
وأكّد "آل الشيخ" أن نجاح موسم حج هذا العام جاء نتيجةً للالتزام بتطبيق كافة الخطط "الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والإرشادية"، وتنفيذها بشكل كامل وبدقة عالية من قبل رجال الأمن، وبمعاونة منسوبي الأجهزة الحكومية وفق آلية منضبطة ومُحكمة منذُ وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وخلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدّسة، وأثناء تنقلاتهم وأدائهم لمناسكهم.
وسأل الله في ختام تصريحه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، عظيم الأجر والمثوبة ويمدّهم بموفور الصحة الدائمة وتمام العافية؛ لما يقدمونه من أعمال عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.