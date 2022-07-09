وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك ويشيد بنجاحات موسم الحج

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حفظهما الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وما تحقق من نجاحات في أعمال وتنظيم الحج، سائلًا الله أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يستجيب دعاءهم، وأن يديم على القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأمنَ والأمان والتقدم والاستقرار والازدهار.