إمام المسجد النبوي: من الزلل التمرُّد على منصب القوامة بالأسرة ومنازعة الرجل ما كلفه الله به

وركّز على أن القوامة تكليف، وأن التكليف منوط به الثواب والعقاب، ويقتضي أن يتمثل الزوج سمات القيادة وحس المسؤولية بحسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم)، وأكد فضيلته أن القوامة تقتضي الحث على طاعة الله والترغيب في شعائر الإسلام قال جل من قائل: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى}.