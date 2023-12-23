"الزكاة" تنال جائزةَ التميُّز في مستوى نضج ممارسات الأداء

وشملت محاورُ التقييم، التخطيطَ الاستراتيجي، وقياسَ الأداء، وإدارةَ أداء الموظفين، وثقافةَ الأداء، وتحسينَ الأداء؛ حيث اعتمد المشروع على التقييم القائم على المعطيات والأدلّة، من خلال استعراض وتقييم الأدوات والإجراءات المعمول بها في الهيئة، وكذلك على الاستبيانات والمقابلات مع الأطراف المعنية لمناقشة جوانب التقييم، والتحقق من صحة تقييم الأدلة والنتائج.