محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم ومقيمة بعسير لترويجهما 147 كجم قات

"مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم ومقيمة بعسير لترويجهما 147 كجم قات

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير لترويجهما (147) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
القات المخدر
النيابة العامة

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