"الصناعة" و"هيئة النقل" توقّعان اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الخامات المعدنية

وحددت الاتفاقية آلية للتعامل مع الشاحنات التي تنقل المواد التعدينية من داخل وخارج المجمعات التعدينية المرخصة، حيث يتم التنسيق بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والبيانات حول التصنيف الرئيسي والفرعي للمواد المنقولة، وتحديد الطرق الرئيسية والفرعية التي تستخدمها الشاحنات؛ لضمان الحصول على التراخيص والتصاريح والوثائق اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق بين الطرفين حول المخالفات التي يتم ضبطها من خلال تقارير شهرية دورية.