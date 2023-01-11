"التعاونية" تمثل قطاع التأمين السعودي في معرض خدمات الحج والعمرة

وأوضح "البوق" أن تأمين الحج والعمرة بدأ عام 2020م، ونجح في تقديم الحماية التأمينية لأكثر من 7.2 مليون معتمر وحاج من نحو 130 جنسية، كما استفاد من التغطية الإضافية لفيروس كورونا أكثر من 5.9 مليون معتمر وحاج منذ إطلاقها وحتى الآن، كما يتم توفير تغطية تأمينية شاملة بنسبة تصل إلى 100% للتكامل الرقمي في عمليات الحج والعمرة مع جميع الجهات ذات الصلة، حيث يتم ربط التأمين عند إصدار تأشيرة الحج أو العمرة وتفعيله فور دخول الحاج أو المعتمر لأراضي المملكة العربية السعودية، وتمكنت -بحمد الله- من تحقيق نسبة عالية من رضا المستفيدين من ضيوف الرحمن بحسب نتائج الإحصائيات واستطلاعات الرأي الموثقة، مؤكدًا أن تأمين الحج والعمرة يمنح الأمان وراحة البال، ويوفر الرعاية الصحية اللازمة في الحالات الطارئة، أثناء الإقامة داخل المملكة.