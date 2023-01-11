"التعاونية" تمثل قطاع التأمين السعودي في معرض خدمات الحج والعمرة

بتشريف ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ورعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، تشارك شركة "التعاونية" للتأمين كراعٍ بلاتيني في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، الذي يقام في "سوبر دوم جدة" خلال الفترة من 9 - 12 يناير الجاري، بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى عدد من السفراء والقناصل لدى المملكة العربية السعودية، وأكثر من 200 جهة عاملة في منظومة الحج والعمرة.
ويعدّ "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" أكبر معرض على مستوى العالم، متخصص في طرح وتقديم الحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما يعتبر منصة يلتقي فيها المسؤولون والمستثمرون؛ ليعرضوا من خلالها المشاريع المستقبلية التي تسعى إلى تعزيز قطاع الحج والعمرة وتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتمثل التعاونية للتأمين، الرائدة في مجال خدمة الحج والعمرة، سوق التأمين السعودي في "إكسبو الحج 2023"، حيث تقدم من خلال جناحها الخاص كل المعلومات حول برنامج التأمين الشامل على الحجاج والمعتمرين بمشاركة القطاع، الذي يشمل 27 شركة تأمين سعودية تقدم خدمات التأمين لضيوف الرحمن في عدة مناطق بالمملكة.
وحول مشاركة التعاونية للتأمين في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" يقول الأستاذ عبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي للشركة: تفخر التعاونية بالمشاركة في هذا المؤتمر الكبير ممثلة لقطاع التأمين السعودي، كما نفخر بخدمة الحجاج والمعتمرين من خلال توفير تغطية تأمينية شاملة لهم، والتي تعد جزءًا من دور سوق التأمين السعودي لدعم رؤية المملكة 2030.
وأوضح "البوق" أن تأمين الحج والعمرة بدأ عام 2020م، ونجح في تقديم الحماية التأمينية لأكثر من 7.2 مليون معتمر وحاج من نحو 130 جنسية، كما استفاد من التغطية الإضافية لفيروس كورونا أكثر من 5.9 مليون معتمر وحاج منذ إطلاقها وحتى الآن، كما يتم توفير تغطية تأمينية شاملة بنسبة تصل إلى 100% للتكامل الرقمي في عمليات الحج والعمرة مع جميع الجهات ذات الصلة، حيث يتم ربط التأمين عند إصدار تأشيرة الحج أو العمرة وتفعيله فور دخول الحاج أو المعتمر لأراضي المملكة العربية السعودية، وتمكنت -بحمد الله- من تحقيق نسبة عالية من رضا المستفيدين من ضيوف الرحمن بحسب نتائج الإحصائيات واستطلاعات الرأي الموثقة، مؤكدًا أن تأمين الحج والعمرة يمنح الأمان وراحة البال، ويوفر الرعاية الصحية اللازمة في الحالات الطارئة، أثناء الإقامة داخل المملكة.
وأشار "البوق" إلى الدعم الحكومي الكبير لقطاع التأمين، الذي يدفع القطاع نحو النمو وتطور بيئته التنظيمية، مبينًا أن البنك المركزي السعودي يساهم أيضًا في اتخاذ الإجراءات التي تجذب الاستثمارات نحو هذا القطاع الحيوي، الذي يعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.