الملحقية الثقافية في فرنسا وسويسرا للدارسين والمبتعثين: تجنبوا الذهاب للأماكن المضطربة

دعت الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وسويسرا، عموم الدارسين والمبتعثين وذويهم، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب الذهاب للأماكن المضطربة؛ وذلك مع تزايد توتر الأحداث في عدة مناطق في فرنسا.