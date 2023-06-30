الملحقية الثقافية في فرنسا وسويسرا للدارسين والمبتعثين: تجنبوا الذهاب للأماكن المضطربة

دعت الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وسويسرا، عموم الدارسين والمبتعثين وذويهم، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب الذهاب للأماكن المضطربة؛ وذلك مع تزايد توتر الأحداث في عدة مناطق في فرنسا.
وطالبت الملحقية عموم الدارسين بالتواصل مع رقم الطوارئ لديها في الحالات الطارئة (33630243383+)، وكذلك التواصل مع السفارة من خلال القنوات التالية: رقم الهاتف (0033156794000)، البريد الإلكتروني (fremb@mofa.gov.sa)، (saudisfremb@mofa.gov.sa)، وجوال شؤون السعوديين (0033626238195)، (0033673656324)، والفاكس (0033156794001)؛ داعية الله للجميع أن يحفظهم من كل مكروه.