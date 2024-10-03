مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11957 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 86.53 نقطة، ليقفل عند مستوى 11957.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 856 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: المملكة، وأنعام القابضة، والباحة، ومجموعة الحكير، وشمس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: رتال، والأسماك، والاستثمار ريت، والبحر الأحمر، وأميانتيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و5.95%.
وكانت أسهم شركات: الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضًا 39.40 نقطة، ليقفل عند مستوى 24915.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.