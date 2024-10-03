مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11957 نقطة

وكانت أسهم شركات: المملكة، وأنعام القابضة، والباحة، ومجموعة الحكير، وشمس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: رتال، والأسماك، والاستثمار ريت، والبحر الأحمر، وأميانتيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و5.95%.