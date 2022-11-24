التحذير أصبح "تنبيهاً".. "الأرصاد" تكشف عن آخر تطورات أمطار جدة: تستمر للغد ولكن أخف

أفاد المركز الوطني للأرصاد أنه خفض درجة التحذير على محافظة جدة وأصبح تنبيهًا متقدمًا، ولكن تم رفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، خاصة في محافظة الليث، لذلك يتوقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال جريان السيول والسيول المنقولة.