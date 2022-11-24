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التحذير أصبح "تنبيهاً".. "الأرصاد" تكشف عن آخر تطورات أمطار جدة: تستمر للغد ولكن أخف

أفادت أن كمية الأمطار في حي الأمير فواز وصلت إلى 169 ملي.. السيول المنقولة ما زالت حاضرة
التحذير أصبح "تنبيهاً".. "الأرصاد" تكشف عن آخر تطورات أمطار جدة: تستمر للغد ولكن أخف
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أفاد المركز الوطني للأرصاد أنه خفض درجة التحذير على محافظة جدة وأصبح تنبيهًا متقدمًا، ولكن تم رفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، خاصة في محافظة الليث، لذلك يتوقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال جريان السيول والسيول المنقولة.

وقال المركز: يتوقع ازدياد غزارة الأمطار على الأجزاء الشرقية في منطقة مكة المكرمة بما يشمل العاصمة المقدسة والمرتفعات في محافظة الطائف.

وأضاف: أعلى كمية لهطول الأمطار في جدة كانت في نطاق حي الأمير فواز حيث تم تسجيل 169 ملي وهي كمية أمطار عالية على جدة، ويتوقع استمرار الحالة غدًا ولكن بشكل أخف.

الأرصاد
أمطار جدة 2022

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