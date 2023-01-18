HUAWEI MatePad SE الجهاز اللوحي متاح الآن بـ 699 ر.س في السعودية

يأتي جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي بتصميم بسيط ومتطور، ويتميز الجهاز بشاشة عرض كاملة من هواوي مريحة للعين بدقة 2K مقاس10.4 بوصة، مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84٪، التي تتيح للمستهلكين الانغماس الكامل في التجربة دون أي الهاءات. لقد اجتازت شاشة الجهاز اللوحي شهادات TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض وشاشة خالية من الوميض لتخفيف إجهاد العين. من حيث الأداء، سيسعد المستهلكون بمعرفة أن أحدث جهاز لوحي من هواوي يأتي مزودًا بمجموعة شرائحQualcomm Snapdragon 680 ثماني النواة مقاس 6 نانومتر بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 او 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت لمعالجة سلسة.