اتفاقٌ سعوديّ كرواتي على تأسيس مجلس أعمال مشترك

من جهته قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي: إن الشركات الكرواتيّة أمامها فرصٌ استثمارية كبيرة بالمملكة، في القطاعات المستهدفة في رؤية 2030، وبخاصة الطاقة المتجدّدة والسياحة والعقار، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بمقدار 198% ليصل إلى 533 مليون ريال عام 2021، داعيًا إلى إيجاد آليات تعاون جديدة تساهم في تحفيز الفرص الاستثمارية بين البلدين.