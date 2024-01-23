بعد عملية جراحية.. فريق طبي بمكة يعيد لفتاة ابتسامتَها بعد معاناتها من عيب خلقي

استعادت فتاةٌ بمكة المكرمة ابتسامتَها بعد خضوعها لعملية جراحية؛ حيث كانت تعاني من عيب خَلْقي عبارة عن تقدم شديد في الفك السفلي يصاحبه تراجع للفكّ العلوي، وصعوبة في التنفس والتحدث والمضغ؛ ممّا أدى إلى تأثّرها نفسيًّا جراء هذا العيب الظاهر.