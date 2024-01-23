بعد عملية جراحية.. فريق طبي بمكة يعيد لفتاة ابتسامتَها بعد معاناتها من عيب خلقي

استعادت فتاةٌ بمكة المكرمة ابتسامتَها بعد خضوعها لعملية جراحية؛ حيث كانت تعاني من عيب خَلْقي عبارة عن تقدم شديد في الفك السفلي يصاحبه تراجع للفكّ العلوي، وصعوبة في التنفس والتحدث والمضغ؛ ممّا أدى إلى تأثّرها نفسيًّا جراء هذا العيب الظاهر.
وتمّ استقبال الفتاة بعيادة تقويم الأسنان بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، وعمل خطة علاجية بمشاركة قسم جراحة الوجه والفكّين للعلاج على عدة مراحل.
وتقرّر إجراء الجراحة بعد انتهاء المرحلة التقويمية من قبل طبيب جراحة الوجه والفكين، بالإضافة إلى طبيب التقويم المشرف على حالة المريضة؛ حيث استغرقت الجراحةُ خمسَ ساعات تمكّن خلالها الفريق الطبي المعالج من إعادة فكّي المريضة لوضعهما الطبيعي، وغادرت المستشفى بعد يوم واحد من إجراء الجراحة.
وبفضل الله تغلّبت المريضة على الصعوبات التي كانت تواجهها مثل التنفس، وأصبحت تتنفّس بشكل طبيعي عن طريق الأنف، واستعادت الشكلَ الجمالي والوظيفي للوجه والفكين؛ مما انعكس على صحة المريضة النفسية والمعنوية بشكل إيجابي.