"النقل" تواصل صيانة الطرق الترابية لتسهيل تنقل سكان القرى

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسعى للارتقاء بشبكة الطرق في مناطق المملكة كافة بما في ذلك الطرق الترابية، إضافةً إلى تسهيل الحركة والتنقل لجميع السكان، وتعزيز ترابط المناطق والمحافظات لمواصلة ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، ورفع ترتيب مكانة المملكة في جودة الطرق عالميًا إلى المركز السادس بحلول عام 2030م، وذلك تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تأتي ضمن برامج رؤية المملكة 2030.