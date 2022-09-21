"الزعاق" مواسم الزراعة ثلاث.. والأرض جاهزة الآن لاستقبال الشتلات والورقيات

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن الزراعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: (شتوية، وصيفية، ومختلطة)، وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل في الثلث الأول من فبراير.