"الزعاق" مواسم الزراعة ثلاث.. والأرض جاهزة الآن لاستقبال الشتلات والورقيات

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن الزراعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: (شتوية، وصيفية، ومختلطة)، وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل في الثلث الأول من فبراير.
وأضاف الزعاق: أما الغرس فلا يكون إلا في موسمه؛ فغرس الشتوي يكون في الخريف، وغرس الصيف يكون في الربيع.
وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأرض تستعد لموسم الزراعة الشتوي خلال هذه الأيام، فاستراحة الأرض تجعل العروق تتشبث بالتربة، ونعومة الأجواء تجعل الغصون تتمدد.
وتابع: الزراعة الشتوية تشمل الورقيات والشتلات وخاصة الحمضيات وكذلك النخيل.