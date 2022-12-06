برئاسة المملكة.. مجموعة المانحين لدعم "أوتشا" تعقد اجتماعها الثالث في نيويورك

وأشار إلى أن واحدًا من كل 23 شخصًا على مستوى العالم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأنه من المتوقع في عام 2023م أن يصل عدد المحتاجين للمساعدات إلى 339 مليون شخص، بزيادة مئوية مقدرة بـ 25% عن 2022م، كما أنه من المتوقع أن يحتاج العمل الإنساني إلى ما يقارب 52 مليار دولار أمريكي في عام 2023م؛ لمساعدة 230 مليون شخص في 68 دولة.