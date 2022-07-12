"الكشافة" يرشدون قرابة 93 ألف حاج تائه خلال موسم هذا العام

أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام، أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم، بدأ من يوم السابع من ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه، وبلغ 92592 حاجًّا من مختلف الجنسيات؛ حيث تم إيصال 6976 حاجًّا إلى مقار حملاتهم؛ فيما تم إرشاد 85616 حاجًّا بالتوجيه والشرح، وعبر التطبيقات الذكية، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 2288 طلعة.