"الربيعة": سعداء بالتكامل والتعاون مع رئاسة الحرمين في موسم الحج

أعرب وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة عن السعادة بالتكامل والتعاون الوثيق بين رئاسة شؤون الحرمين ووزارة الحج والعمرة.
وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع العودة لاستقبال الأعداد المليونية للحجاج.
وقال "الربيعة": يجب أن نعمل بجد وتفانٍ كبيرين كفريق واحد نحن والرئاسة.
وأضاف وزير الحج: نسأل الله أن يكلل جهودنا بالنجاح والتوفيق والسداد.
وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قد أعلن اليوم عن الخطة التشغيلية لموسم الحج.
وأشار "السديس" إلى أن هذه الخطة تعد الأكبر في تاريخ رئاسة الحرمين.