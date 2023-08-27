"التتبع اللحظي وزر التأمين".."رافد" تؤكد التزامها بتقديم خدمة النقل المدرسي بأعلى معايير السلامة

أكدت شركة تطوير خدمات النقل "رافد"، التزامها بتقديم خدمة النقل المدرسي وفق أعلى معايير الأمن والسلامة واستخدام أحدث التقنيات كنظام تتبع الحافلات (AVL) والذي يسمح بالتتبع اللحظي لكل حافلة أثناء خط سيرها.
وتضع "رافد" في مقدمة أولوياتها أمن وسلامة الطلاب والطالبات باستخدام تقنيات حديثة في أسطول "النقل المدرسي"، ومنها زر التأمين الذي يؤكد خلو الحافلة من الركاب عند إيقافها.
ويجبر زر التأمين قائد الحافلة على التجول داخل الحافلة، وصولاً إلى آخرها ويتفقد جميع المقاعد قبل إيقاف التشغيل.
وسيقضي زر التأمين في آخر الحافلة على مشاكل نوم الطلاب في الحافلات أو نزول السائق من الحافلة دون التأكد من خلوها من الطلاب.