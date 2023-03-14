ضبط 65 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي في عدد من المحميات

‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (65) مخالفًا لنظام البيئة، (44) مواطنًا، ومواطن خليجي، و(20) مقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1292) متنًا من الإبل، و(450) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.