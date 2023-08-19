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مع بدء الدراسة غدًا.. السديس يحث الطلاب والطالبات على الحذر من الأفكار الضالة
وجّه رسالة للمدرسين: عظّموا روح التسامح والرفق والحوار وعززوا منهج الوسطية
هنّأ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد غدًا الأحد.
وأكد ضرورة الجد والاجتهاد، في التحصيل والتطوير التعليمي، ووجّه رسالة للمدرسين قائلًا: "عظّموا روح التسامح والرفق، واليسر والحوار، بين الطلاب والطالبات، وعززوا فيهم منهج الوسطية وفكر الاعتدال؛ إذ هم أجيال الغد وبناة المستقبل.
ووجّه "السديس" رسالةً مماثلة للطلاب والطالبات في المملكة بالقول: اعتنوا بالتحصيل العلمي، واحذروا من الأفكار المخالفة، والمسالك الضالة، والتيارات المنحرفة.
وأوصى الطلاب والطالبات بتبني قيم التسامح والوسطية والاعتدال، والسعي لتحقيق أعلى المراتب التعليميةً، بكل كفاءة وجودة، وتميز تعليمي.