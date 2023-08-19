مع بدء الدراسة غدًا.. السديس يحث الطلاب والطالبات على الحذر من الأفكار الضالة

وأكد ضرورة الجد والاجتهاد، في التحصيل والتطوير التعليمي، ووجّه رسالة للمدرسين قائلًا: "عظّموا روح التسامح والرفق، واليسر والحوار، بين الطلاب والطالبات، وعززوا فيهم منهج الوسطية وفكر الاعتدال؛ إذ هم أجيال الغد وبناة المستقبل.