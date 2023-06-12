تحذير من "البوارح".. "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة وتطاير للرمال وهذا نطاقها

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بالتزامن مع نشاط البوارح، ستبدأ الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتطاير الرمال، مما يتسبّب في تدني الرؤية في المناطق المكشوفة؛ إلا أن يصرفها الله.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن البوارح رياح تؤثر في أجزاءٍ من منطقة الخليج العربي، وأحياناً تمتد إلى منطقة الرياض، خاصة شرقها في فصل الصيف، وتحديداً في شهرَي يونيو ويوليو وأواخر شهر مايو من كل عام؛ وذلك بسبب فوارق في الضغط الجوي.
وأضاف: "متوقع أن تشهد تلك المناطق -على أيام متفرقة- رياحاً وأتربة على العراق والكويت والشرقية والإمارات وشرق الرياض وجنوبها، قد يصل تأثيرها إلى نجران وشرق الباحة وعسير إلا أن يصرفها الله"، آملاً من قائدي المركبات الحذر ومتابعة نشرات الطقس عند الرغبة في السفر.
وتوقّع "الحصيني"؛ أن تكون رياح البوارح هذا العام أقل حدة من ناحية الغبار وتحرُّك الرمال، مشيراً إلى أن هذا العام كان خصباً وبالتالي الأرض بعد الأمطار ثابتة والشجر الحولي موجود ومزدهر ولله الحمد، موضحاً أن هذا يقلل من حدّتها، لكن لا يمنع تحركها أو إثارة الغبار، لكن متوقع أن يكون أقل من السنوات الماضية.