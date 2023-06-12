تحذير من "البوارح".. "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة وتطاير للرمال وهذا نطاقها

وتوقّع "الحصيني"؛ أن تكون رياح البوارح هذا العام أقل حدة من ناحية الغبار وتحرُّك الرمال، مشيراً إلى أن هذا العام كان خصباً وبالتالي الأرض بعد الأمطار ثابتة والشجر الحولي موجود ومزدهر ولله الحمد، موضحاً أن هذا يقلل من حدّتها، لكن لا يمنع تحركها أو إثارة الغبار، لكن متوقع أن يكون أقل من السنوات الماضية.