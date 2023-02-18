"القويز" يطّلع على المشاريع الناشئة بمجال التقنية المالية في "كود"

وتجول "القويز" برفقة نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي في مختلف إدارات وأقسام المركز؛ حيث الْتقى أصحاب المشاريع الريادية الرقمية المدعومة من قِبَل المركز، والمهتمين بالاستثمار في المشاريع الناشئة في مجال التقنية المالية، وتَعَرّف كذلك على عدد من المشاريع الريادية المتميزة في المجال التقني المالي.