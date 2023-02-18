"القويز" يطّلع على المشاريع الناشئة بمجال التقنية المالية في "كود"

زار رئيس مجلس إدارة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، مؤخرًا، مركز ريادة الأعمال الرقمية "كود"، التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ للتعرف على المشاريع الناشئة في مجال التقنية المالية التي يحتضنها المركز، والشركات التقنية الراغبة بالإدراج في السوق السعودي.
وتجول "القويز" برفقة نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي في مختلف إدارات وأقسام المركز؛ حيث الْتقى أصحاب المشاريع الريادية الرقمية المدعومة من قِبَل المركز، والمهتمين بالاستثمار في المشاريع الناشئة في مجال التقنية المالية، وتَعَرّف كذلك على عدد من المشاريع الريادية المتميزة في المجال التقني المالي.
يُشار إلى أن مركز ريادة الأعمال الرقمية هو مجتمع ريادي رقمي يجمع بين رواد الأعمال والخبراء والمختصين، أنشئ من قِبَل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بُغية خلق بيئة محفزة وداعمة للشركات التقنية الناشئة في المملكة، ونقلها إلى مستويات عُليا، بما يسمح لها بتحقيق النمو والاستدامة.